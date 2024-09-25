Сегодня 12:13 Цифровая лаборатория для будущих медиков открылась в Зарайске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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В центре детского творчества в Зарайске заработала цифровая лаборатория, в которой готовят будущих диагностов. Педагогами стали специалисты Московского инженерно-физического института.

В прошлом году МИФИ подписал с администрацией городского округа Зарайск договор о сотрудничестве. Сбербанк помог в приобретении оборудования. В центре появились микроскопы, ноутбуки, лаборатории. Суть нового проекта в том, чтобы помочь ребятам получить углубленные знания по профильным предметам — химии, физике, биологии. А еще овладеть практическими навыками и сознательно выбрать свою профессию.

«Мы делаем еще один шажок в мир большой науки, в мир будущего. Это дорогого стоит. Для тех, кто заинтересуется и будет принимать активное участие в кружке, который у нас здесь организован, это вообще шаг для того, чтобы пойти далеко-далеко и высоко в науке», — заявил первый заместитель главы округа Сергей Москалев.

На встрече школьникам рассказали о поступлении в МИФИ. В институте была открыта первая в России кафедра медицинской физики. Проходной балл для поступления высокий, но стать студентом этого вуза можно, написав, например, успешно олимпиаду Росатома или сделав школьный проект. С новым оборудованием, установленным в лаборатории, у будущих медиков появилась возможность реализовать многие идеи. К практическим занятиям в центре уже приступили. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».