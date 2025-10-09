«Цифровая» корова из Воскресенска стала звездой агровыставки «Золотая осень»

На российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», которая открылась в Москве 8 октября, одним из самых обсуждаемых стал стенд Подмосковья. Его центральный экспонат — «цифровая» корова-рекордсменка по кличке Шабера из племенного хозяйства «Воскресенское».

Представительница голштинской породы стала своеобразным символом передовых технологий в животноводстве.

За 305 дней она дала около 23 тонн молока, что почти втрое превышает средний показатель по Московской области.

Удивительная производительность позволила Шабере попасть в инновационную программу компании «Мираторг-Генетика» — единственного в России центра, аккредитованного по SNP-методу геномной селекции крупного рогатого скота.

Специалисты проводят отбор животных с лучшими наследственными признаками: от устойчивости к болезням до высокого качества молока и мяса.

На стенде Подмосковья посетителям представили интерактивный портрет Шаберы.

«Корова-рекордсменка на нашем хозяйстве получена от животных, которые выросли здесь», — пояснил зоолог агрофермы.

По словам специалиста, в хозяйстве по-прежнему живут ее мама и бабушка, а теперь подрастает одна из дочерей. Он рассказал, что Шабера ничем не отличается от других коров, однако понимает, когда к ней проявляют особое внимание.

«Они начинают все чувствовать, королевские замашки начинаются все-таки», — с улыбкой отметил зоолог.

По словам работника фермы, корова-рекордсменка всегда позирует, когда к ней подходят с фотоаппаратом.