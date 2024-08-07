Церковная служба ко Дню канонизации святого Василия прошла в Павловском Посаде

Служба в честь 25-летия со дня канонизации местного святого Василия прошла в Павловском Посаде. На нее пришли сотни верующих.

Богослужение, посвященное памяти святого праведного Василия Павлово-Посадского, прошло в Покровско-Васильевском монастыре. Настоятель храма игумен Андрей Тонков совершил Божественную литургию. Также прихожан поприветствовал заместитель главы округа Филипп Ефанов.

Материалы для причисления к лику святых Василия Грязнова поднимали еще в начале 20 века, но после событий 1917 года вопрос отложили. К нему вернулись только спустя 80 лет, в 1999 году, когда патриарх Алексий Второй благословил эту инициативу.

Канонизация прошла 7 августа 1999 года. Более 200 священнослужителей Московской епархии отслужили Божественную литургию.

Мощи святого уже 25 лет находятся в Павловском Посаде. Им приезжают поклониться паломники со всей России.

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