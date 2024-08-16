Церковь Воскресения Словущего восстановят в Можайском округе

Инициативная группа создала проект по восстановлению церкви Воскресения Словущего «Юрлово. На пути к храму» по благословению Можайского благочиния. Документ одобрили в администрации Можайского городского округа.

Церковь Воскресения Словущего располагается в 30 километрах от центра округа. Раньше здесь существовало село Ельманово, деревянный храм разрушили в смутное время. В середине 17 века владелец земель Петр Бартенев построил новую церковь. Село стали называли Воскресенским. Через 100 лет в 1727 году его родственник Павел Березин построил каменную святыню с приделами в честь великомученицы Екатерины. В середине 19 века село процветало. Об этом писала фрейлина российского императорского двора, современница и друг Пушкина — Александра Осиповна Смирнова-Россет. С 1940 по 1960 годы алтарь древнего храма, два его придела, трапезную и верхние ярусы колокольни полностью разрушили. Храм пустел до 2011 года.

Группа молодежи по просьбе священнослужителя иерея Ярослава Ерофеева организовала призыв «Очистить храм от хлама». Волонтеры вынесли бытовой мусор, доски, битые стекла и тряпки. В сентябре 2012 года в престольный праздник храма Воскресения Словущего здесь прошла первая литургия. В него завезли престол, аналой с иконой Воскресения Христова и небольшой клирос. Священнослужители периодически стали проводить богослужения. На протяжении нескольких лет храм пытались восстановить супруги Феофановы из Юрлова. Они установили окна и двери, огородили территорию от вандалов. Инициативную группу недавно возглавил неравнодушный человек Дмитрий. Он, объединившись с батюшкой Ярославом, организовал сбор средств. В итоге был создан эскизный проект реконструкции.

Инициаторы по восстановлению храма Воскресения Словущего в деревне Юрлово встретились с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым. Градоначальник и его заместители рассмотрели документ и пообещали поддержать на всех этапах.

«Власти обещали нам необходимое содействие в решении поставленных перед ними вопросов, на которые мы получили исчерпывающие ответы. Кроме широкой информационной поддержки, в том числе на всех имеющихся полях взаимодействия с местными предпринимателями, администрацией одновременно с нами будет подготовлен официальный запрос в Благотворительный фонд Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь», — сказал Дмитрий.

Инициаторы также подготовят дорожную карту. Участок земли, прилегающий к храму, расширят и поставят на учет. В сентября святыне исполнится 300 лет. Группа благотворителей надеется, что успеет восстановить его к этому времени.

Банковские реквизиты и номера карт для благотворителей указаны на официальном сайте храма.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».