Церемония жеребьевки Школьной лиги прошла в Подольске

В мероприятии приняли участие 27 образовательных учреждений Подольска. В результате определили состав групп и будущих соперников для каждой команды.

Более 3 тысяч школьников в этом учебном году будут соревноваться в четырех основных дисциплинах — футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах. Куратор Подольской школьной лиги, участник СВО Михаил Внутских рассказал, что в этом сезоне ребята смогут также проявить себя в настольном теннисе, медиалиге, КВН и интеллектуальных играх.

Открыл жеребьевку танцевальный коллектив «Фломастеры». С приветственным словом выступил заместитель главы Подольска Вадим Буров, пожелавший участникам успехов и новых побед в сезоне.