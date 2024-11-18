Церемония зажжения Вечного огня после реконструкции прошла в Жуковском

Глава Жуковского Борис Аубакиров, Герой Российской Федерации Владимир Шендрик, депутаты Московской областной думы, муниципальные депутаты, представители Церкви, сотрудники полиции, молодогвардейцы, «Волонтеры Подмосковья», учащиеся гимназии № 1 и местные жители приняли участие в торжественной церемонии зажжения Вечного огня.

«Это священное место для каждого жуковчанина и сердце нашего города, как и для других городов нашей страны, потерявшей в годы Великой Отечественной войны около 27 миллионов человек. Прекрасно помню первые встречи, когда мы начинали обсуждать благоустройство этого сквера и мемориала с жителями. Было очень непросто, было много вопросов, опасений и сомнений. Пусть не сразу, но мы все же смогли прийти к общему решению и определились с тем, каким должно быть это пространство», — отметил Борис Аубакиров.