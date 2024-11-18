Церемония зажжения Вечного огня после реконструкции прошла в Жуковском
В Жуковском зажгли Вечный огонь после масштабной реконструкции. Глава Жуковского Сергей Аубакиров, подрядчик и жители округа вместе обсуждали план работ и решили точно воссоздать его первоначальный исторический облик.
Глава Жуковского Борис Аубакиров, Герой Российской Федерации Владимир Шендрик, депутаты Московской областной думы, муниципальные депутаты, представители Церкви, сотрудники полиции, молодогвардейцы, «Волонтеры Подмосковья», учащиеся гимназии № 1 и местные жители приняли участие в торжественной церемонии зажжения Вечного огня.
«Это священное место для каждого жуковчанина и сердце нашего города, как и для других городов нашей страны, потерявшей в годы Великой Отечественной войны около 27 миллионов человек. Прекрасно помню первые встречи, когда мы начинали обсуждать благоустройство этого сквера и мемориала с жителями. Было очень непросто, было много вопросов, опасений и сомнений. Пусть не сразу, но мы все же смогли прийти к общему решению и определились с тем, каким должно быть это пространство», — отметил Борис Аубакиров.
Глава округа поблагодарил инициативных жителей, а также подрядчика за качественно проделанную работу.
«И, конечно же, хочется сказать: вечная память всем тем, кого мы вспоминаем, стоя рядом или проходя мимо мемориального комплекса „Вечный огонь“. Никто не забыт. Ничто не забыто», — добавил Борис Аубакиров.
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