Церемония зажжения Вечного огня после реконструкции прошла в Раменском

В Раменском городском округе состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня. В ней приняли участие военнослужащие Семеновского полка, представитель патриотического клуба «Высота» и участник специальной военной операции из добровольческого батальона «Барс».

Глава округа Эдуард Малышев отметил, что возложил цветы к мемориалу в память о наших героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость родины.

Напомним, что мемориальный комплекс на площади Победы был обновлен после реконструкции, проведенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В будущем планируется продолжение благоустройства: на следующем этапе предусмотрено строительство подпорной стены, лестниц, плиточных дорожек и пандуса для людей с ограниченными возможностями.

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