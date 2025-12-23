Церемония закрытия Рождественских чтений прошла в Чехове

«Мне хотелось бы, чтобы наша площадка помогла коснуться истории нашей страны и нашей веры», — сказал благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий (Куксов).

Тема этого года — «Нравственность и просвещение: формирование личности в условиях современных вызовов». В рамках программы в округе провели конкурсы чтецов и творческих работ, заседания семейных клубов, фотовыставки и экскурсии по святым местам.

Торжественная церемония закрытия чтений состоялась в гимназии № 7. Мероприятие началось с молитвы и выступления мужского хора «Держава» из Вознесенской Давидовой пустыни.

В чтениях участвовали школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Более 20 человек стали призерами и получили грамоты и подарки. Организаторов мероприятий наградили благодарственными письмами от главы муниципалитета, благочиния и администрации.

«В преддверии такого замечательного праздника Нового года, Рождества Христова я хочу вам всем пожелать чудо, которое есть у вас внутри, и чтобы это чудо было тесно связано с верой», — обратилась к участникам начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева.

Одной из победительниц в возрастной категории пятых–девятых классов стала Ульяна Макарова из школы № 3. «Я очень волновалась, когда выходила, но в конце концов собралась с мыслями и вспомнила, ради чего я это делаю: ради уважения к своей родине», — поделилась она.

Еще одна победительница конкурса чтецов — Екатерина Хицова из гимназии № 2. «У меня большой опыт в выступлениях со стихотворениями. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что мне очень нравится литература и я сдаю ее на ЕГЭ», — рассказала Екатерина.

Главная цель чтений — укрепить взаимодействие церкви с педагогами, учениками и работниками социальной сферы для возрождения православных традиций и воспитания подрастающего поколения.