Церемония закрытия Рождественских чтений прошла в гимназии № 7 в Чехове

В городском округе Чехов состоялось торжественное закрытие XXIII Рождественских чтений. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ученики различных школ округа представили творческие номера, наполненные патриотизмом и духовной глубиной.

С приветственным словом к участникам и гостям праздника обратилась заместитель главы округа Ольга Щукина. Она поблагодарила педагогов, родителей и школьников за их вклад в сохранение исторической памяти и воспитание подрастающего поколения.

«Мы сегодня подводим черту, мы сегодня говорим спасибо, благодарим тех ребят, которые активно принимали участие, педагогов, которые помогали нашим детям проявить свои лучшие качества, и тем родителям, которые поддерживали своих детей», — отметила Ольга Щукина.

Рождественские чтения стали важной частью духовно-нравственного воспитания юных жителей Чехова. На протяжении всего года школьники посещают экскурсии по святым местам, участвуют в беседах со священнослужителями и принимают участие в тематических мероприятиях.

Мероприятие завершилось аплодисментами зрителей и словами благодарности организаторам за сохранение традиций и поддержку духовного развития молодежи.