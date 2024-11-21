Церемония закрытия поискового сезона прошла в Лосино-Петровском

Более 700 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений приняли участие в закрытии сезона «Вахты памяти — 2024». Они возложили цветы к главному монументу Бородинского поля.

Для церемонии закрытия выбрали Бородинское поле, потому как здесь дважды за 200 лет решалась судьба государства.

В память о погибших участники отслужили литию и возложили цветы к монументу Бородинского поля. Для них организовали экскурсию, работала полевая кухня. Руководили поисковых отрядов провели круглый стол, подвели итоги 2024 года и наметили планы на будущий.

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