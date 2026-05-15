Во время мероприятия провели «Вахту памяти» и праздничный концерт «Наша Победа», посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Патриотические акции объединили руководство университета, преподавателей, сотрудников, студентов всех кампусов МГИМО из разных стран мира.

Активное участие в событии приняли представители Одинцовского кампуса МГИМО — студенты Международного института энергетической политики и дипломатии. В частности, церемонию «Вахты памяти» провели студенты МИЭП Михаил Мосунов и Татьяна Зайцева.

Особым моментом концертной программы стало выступление вокального ансамбля МИЭП «Энергия», исполнившего песню «Старый дом у Москвы-реки». В завершение праздника прозвучала легендарная песня «День Победы» на музыку Давида Тухманова и слова Владимира Харитонова. Сольные партии исполнили Алексей Ковалев, который обучается на первом курсе совместной магистратуры МИЭП МГИМО и компании «Роснефть», и Кирилл Чесноков с первого курса МИЭП-МО.

Студенты и выпускники МИЭП МГИМО традиционно принимают активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы — вносят вклад в сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и развитие патриотических традиций Университета.