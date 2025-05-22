Церемония закрытия хоккейного сезона прошла в Подольске

В спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» в Подольске прошло торжественное закрытие сезона и подведение итогов года. На первенстве Московской области хоккейная команда 2010 года рождения стала обладателем золотых медалей.

Серебро завоевали коллективы 2013 и 2015 годов рождения, а бронзовые награды получили команды 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

На церемонии присутствовали директор школы Константин Воршев, руководитель Ледового дворца «Витязь» Евгений Чибисов, а также известный воспитанник школы — победитель юношеского первенства России и игрок сборной страны Тимур Муханов.

«Сезон был непростым, со своими вызовами и сложностями. Но я хочу поблагодарить наших ребят, тренерский штаб, административный блок и родителей за отличную совместную работу. Особая благодарность за плодотворное сотрудничество руководству и сотрудникам Ледового дворца и администрации округа», — отметил директор спортивной школы Константин Воршев.

В соревнованиях Московской области золотые медали получили команды 2010, 2011 и 2013 годов рождения, серебро — 2009 и 2014 годов рождения. Команда 2015 года стала обладателем Кубка за второе место в Первенстве Москвы группы «Б».

После официальной части гостям представили новое хоккейное оборудование для следующего сезона. Воспитанники «Витязя» устроили творческое шоу с буллитами в костюмах, сценами сражений и музыкальными номерами.

Заключительным аккордом праздника стал арт-челлендж «Наш сезон в красках», где юные спортсмены вместе с тренерами и родителями разрисовали лед и оставили пожелания на будущий сезон.