Церемония закрытия фестиваля «Магия кино» пройдет в Звенигороде 29 ноября

Организаторы мероприятия подготовили яркую шоу‑программу от молодежного театра «Крылья», после пройдет торжественная церемония награждения победителей и прямая трансляция фильма, оказавшегося победителем нынешнего года.

«Магия кино» — это масштабное и важное событие на карте отечественного кинематографа для тех, кто делает первые шаги в этом ремесле. Фестиваль объединяет молодых и талантливых режиссеров со всей страны, предоставляя им возможность представить свои первые творческие работы широкой аудитории и профессиональному жюри. Главная цель фестиваля — поддержка и развитие кино и видеотворчества, создание благоприятных условий для дебютантов и их дальнейшего творческого пути в области кинематографии.

Напомним, что история фестиваля началась в 2016 году: с тех пор «Магия кино» каждый год становится площадкой для новых авторов, где их первые проекты получают внимание и профессиональную оценку.

Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений.