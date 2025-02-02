Церемония закрытия фестиваля художественной фотографии состоялась в Серпухове

Началось мероприятие с награждения дипломантов Всероссийского конкурса «Сто лет русского фотопейзажа». Он проходил в онлайн-формате. Именно этот конкурс в июле прошлого года дал старт фестивалю. Свои работы отправили 816 авторов. Художники загрузили на сайт свыше 6000 фотографий. В итоге на выставку отправились лишь 30 работ, выполненных в разных техниках: цветные и монохромные отпечатки, природный и городской пейзаж, пикториализм, работы с влиянием авангарда, современной концептуальной фотографии, смешанные техники получения изображения.

Проект охватил разные уголки России: и Сибирь, и европейскую часть страны. Побывал и в Национальном парке «Красноярские Столбы», и в самом Красноярске, и в Пущино. А затем остановился в Серпухове.

На закрытии фестиваля собравшимся представили презентацию Всероссийской арт-резиденции для фотографов в Национальном парке «Красноярские Столбы», провели экскурсию по выставке «Мир русской деревни», показали портфолио-ревью для фотографов от экспертов Союза фотохудожников России.