Церемония закладки камня в основание будущего храма прошла в Ногинске

4 августа в Богородском округе состоялось знаковое событие: в лесной зоне рядом с микрорайоном «Полет» в Ногинске прошло освящение закладного камня на месте будущего храма в честь Собора новомучеников Богородских. Строительство планируется при поддержке администрации округа.

Выбор места глубоко символичен: площадку под храм предполагается разместить рядом с местом мученической смерти покровителя Ногинска — священномученика Константина Богородского и двух безымянных страдальцев. Сегодня на этом святом месте установлен поклонный крест — участники церемонии возложили к нему цветы. В рамках торжественного мероприятия священнослужители провели молебен у места гибели священномученика Константина.

В церемонии приняли участие глава Богородского округа Денис Семенов, председатель совета депутатов округа Владимир Хватов и благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.

Особую значимость проекту придает соседство будущего храма со строящейся школой на 550 мест. Такое расположение подчеркивает связь духовного и светского воспитания.

«Очень важно, что в этот храм придут те, кто растет нам на смену, — наши дети. Именно в стенах храма они смогут по‑настоящему прикоснуться к истокам, вырасти в системе традиционных ценностей, усвоить то, что веками составляло нравственный стержень нашего народа. Присутствие храмов Божьих на нашей земле — это всегда центр притяжения людей, место, где обретают опору и единство. Храм — это не только духовная опора, но и особая красота, которая возвышает душу и преображает пространство вокруг. Уверен, что этот храм, возведенный в таком замечательном, живописном месте, станет новой святыней на Подмосковной земле, будет служить людям и хранить духовные традиции для многих поколений вперед», — отметил епископ Балашихинский и Орехово‑Зуевский Николай.