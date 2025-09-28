Церемония захоронения останков советских солдат прошла в Можайске
В Можайском округе с почестями захоронили останки 44 солдат Великой Отечественной войны, найденных во время поисковой экспедиции возле села Поречье. В мероприятии приняли участие местные жители, почетные гости, военнослужащие, школьники, представители духовенства и поисковики.
Литературно-музыкальная композиция «Мы помним и гордимся» открыла мероприятие. Всех поприветствовал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
«Мы отдаем долг памяти и чести 44 бойцам, которые во время Великой Отечественной войны ценой собственной жизни отстояли Москву, отстояли нашу Родину. Эти ребята подарили нам мирное небо. Мы говорим спасибо и нашим бойцам, которые сегодня на специальной военной операции достойны памяти наших предков», — подчеркнул Денис Мордвинцев.
В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, заместитель директора Департамента Минобороны России Андрей Таранов, заместитель начальника ФКУ «Санаторий-профилакторий „Поречье“» Вадим Беляков, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе, председатель правления поискового объединения «Рубеж» Вячеслав Захаров. Мероприятие прошло при участии Управления ФСБ России по 12 Главному Управлению Министерства обороны России.
Благочинный Можайских церквей, священник Иоанн Лобода и настоятель Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, отец Юрий Молчанов отслужили заупокойную литию. Захоронение прошло под залпы салютной группы и музыку духового оркестра. По спискам зачитали имена погибших воинов. К братской могиле возложили красные гвоздики.
Поисковая экспедиция началась в феврале 2025 года. Активисты объединения «Рубеж» установили, что вблизи Поречья в 1942–1943 годах хоронили бойцов, которые умерли после ранения в госпитале № 49. Благодаря архивам удалось узнать их имена. Во время поднятия установили точные данные одного из солдат — был найден медальон Михаила Шестакова. Его документы и вещи передадут потомкам.
«Здесь происходили страшные и очень значимые бои. Помнить о них особенно важно для нашего будущего поколения. Сегодня на мероприятии присутствовало много молодежи, юнармейцев и волонтеров. Именно они должны принимать участие в таких событиях. Мы привлекаем их и в поисковых экспедициях. Каждое формирование проводит уроки мужества в учебных заведениях, рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны. Ребята впитывают в себя это и проявляют желание принять участие», — рассказал председатель правления регионального поискового объединения «Рубеж» Вячеслав Захаров.