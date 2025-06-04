Церемония захоронения останков двух солдат прошла в Наро-Фоминском округе

Останки неизвестных воинов 93-й стрелковой дивизии, павших в годы Великой Отечественной войны, были обнаружены поисковыми отрядами неподалеку от деревни Романово. Церемония захоронения стала данью памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни за защиту Отечества.

Представители администрации Наро-Фоминского округа и поисковых отрядов произнесли торжественные речи, после чего состоялся обряд захоронения останков героев. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

«Пусть их подвиги не будут забыты, а память о них живет в наших сердцах», — сказал научный сотрудник Наро-Фоминского краеведческого музея, член поискового отряда Федор Пущин.

Напомним, ранее в глухом лесу близ деревни Головково были обнаружены фрагменты американского истребителя «Аэрокобра». Самолет в годы Великой Отечественной войны поставлялся в Советскую армию по программе ленд-лиза. Именно на таких истребителях воевали легендарные асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.