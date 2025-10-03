Церемония вступления в ряды юных инспекторов движения прошла в Подольске

В дошкольном отделении № 3 «Снежинка» гимназии № 4 Подольска сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями 109-й Военной автоинспекции и воспитателями приняли малышей в отряд юных инспекторов движения. Ребята показали, что знают дорожные знаки и правила поведения на дороге.

Дети приняли участие в викторинах и спортивных соревнованиях. Кульминацией мероприятия стало произнесение обещания юных инспекторов не нарушать правила движения. После нее каждому ребенку вручили значок и памятные подарки.

В этот день юные инспекторы смогли также примерить настоящий бронежилет и посмотреть изнутри машину Военной автоинспекции.

Теперь в детском саду появился новый кружок, где детей будут учить правилам безопасного поведения на дороге и применению их в жизни. Здесь помогают обучать детей правильному поведению на улицах и дорогах, повышать их знания в вопросах безопасности дорожного движения.

