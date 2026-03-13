Церемония вручения знаков ГТО прошла в Воскресенске

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес преподавателей Воскресенской кадетской школы.

«Я уверена, что в этом зале собрались люди, для которых спорт не просто нормативы, это жизнь, сила духа, достижения. Вы — большие молодцы! „Я хочу вас всех поздравить и пожелать, чтобы этот знак символизировал силу духа и главное — желание и стремление“, — обратилась к участникам церемонии заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева.

Матвей Маркевич с детства дружен со спортом: занимался плаванием и в секции самбо. Комплекс ГТО начал сдавать с третьего класса. Сейчас в копилке достижений воскресенского кадета — четыре золотых знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Я все это могу легко делать, потому что тренировался, готовился. Отжимания 30–35 раз, подтягивания больше 10, пресс, потом уже бег. Пробежал, потому что хотел добиться золотого значка, я все года их получаю», — рассказал Матвей Маркевич.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» мотивирует дружить со спортом и вести здоровый образ жизни. Только за прошедший год в сдаче нормативов приняли участие 2863 жителя Воскресенска.