Церемония вручения значков ГТО прошла в Кратовской школе № 98 в Раменском

Учащиеся среднего звена Кратовской школы № 98 сдали шесть нормативов, которые необходимы для получения золотого, серебряного и бронзового знаков отличия.

«В ноябре прошлого года проходил фестиваль всероссийского комплекса ГТО. В нем приняли участие 114 обучающихся нашей школы. Сегодня мы наградили 54 обладателя знаков отличия, из них 25 человек получили золотой знак ГТО — это рекордное количество», — отметил Артем Заморуев, учитель-практикант Кратовской школы № 98.

Комплекс ГТО упростили. Теперь учащиеся сдают шесть дисциплин: бег на длинную и короткую дистанции, тесты на гибкость и силовые упражнения, прыжок в длину, а также один из прикладных видов спорта по выбору — стрельба, метание гранаты или плавание.

Физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» могут сдать как взрослые, так и дети. Успешное прохождение позволяет получить знаки отличия, которые станут преимуществом при поступлении в высшие и средние учебные заведения.

«Я планирую поступать в авиационный техникум. Мой брат тоже там учится, и знак ГТО ему очень пригодился. Надеюсь, при поступлении и я получу несколько дополнительных баллов», — сказал Юрий Аламхонов, ученик Кратовской школы № 98.

Воспитанники Кратовской школы рады получить не только золотой, но и серебряный или бронзовый значок, ведь даже маленькие победы мотивируют стремиться к большим целям.