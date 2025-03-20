Церемония вручения волонтерских книжек прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось в молодежном центре «Олимпиец». Оно было организовано при поддержке регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» из Балашихи.

20 добровольцев Воскресенска получили документы, подтверждающие активную жизненную позицию и свидетельство готовности помогать окружающим. В этой книжке фиксируются все важные моменты волонтерской деятельности: информация о «трудовом» стаже добровольца, его достижениях и поощрениях.

Среди участников церемонии были не только молодые люди, но и представители старшего поколения, что стало ярким свидетельством общечеловеческой ценности волонтерской деятельности, объединяющей людей разных возрастов.

Директор молодежного центра «Олимпиец» и депутат окружного совета Андрей Баранов поблагодарил волонтеров за их социальную активность и готовность всегда прийти на помощь.