Церемония вручения региональной премии имени Мельникова прошла в Раменском

Экспертная комиссия выбрала самых ярких представителей медиасообщества. Они не только хорошо делали свою работу, но и внесли вклад в развитие сферы, реализовали социально значимые, просветительские и патриотические проекты. За все годы проведения церемонии лауреатами премии стали уже более 200 лучших представителей медиасообщества региона. А в этот раз выбрали десять лучших

«Невозможно не отметить вклад журналистов и военных корреспондентов, которые неоднократно выезжали на новые территории и в зону спецоперации, привозили бойцам гуманитарную помощь и писали правду. Помогали и словом, и делом. Низкий вам поклон!» — поздравил победителей глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Среди лауреатов — заместитель директора Раменского медиацентра Галина Выставкина. Она посвятила журналистике более 20 лет, и на протяжении всей своей карьеры ее работа была неразрывно связана с эффективным взаимодействием муниципальных средств массовой информации и органов местного самоуправления.