Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде прошла торжественная церемония вручения первых паспортов школьникам. Вместе с главным документом им вручили Конституцию Российской Федерации.
Школьников поздравили глава округа Оксана Ероханова, первый заместитель главы Сергей Тостановский и заместитель главы, начальник управления образования Ольга Дударева.
«Мы когда-то тоже ждали первого вашего главного документа — свидетельства о рождении, поэтому паспорт — также ваш главный документ. Поздравляю не только вас, но и родителей, что дети стали взрослыми», — рассказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.
Ребятам пожелали получить достойное образование и продолжить свой профессиональный путь.
