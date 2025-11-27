Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Сергиевом Посаде

Школьников поздравили глава округа Оксана Ероханова, первый заместитель главы Сергей Тостановский и заместитель главы, начальник управления образования Ольга Дударева.

«Мы когда-то тоже ждали первого вашего главного документа — свидетельства о рождении, поэтому паспорт — также ваш главный документ. Поздравляю не только вас, но и родителей, что дети стали взрослыми», — рассказала Оксана Ероханова, глава Сергиево-Посадского городского округа.

Ребятам пожелали получить достойное образование и продолжить свой профессиональный путь.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.