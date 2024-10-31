Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Балашихе

По традиции, вручение паспортов в праздничной обстановке организовали в последний понедельник месяца. Сергей Юров поздравил ребят с особенным для них днем.

«Сегодня важное событие. Желаю, чтобы вы росли патриотами, настоящими гражданами нашей большой и великой страны. Хорошо учитесь, ничего не бойтесь, ставьте перед собой амбициозные цели, а затем их достигайте», — сказал Сергей Юров.

Получить свой первый паспорт на торжественной церемонии может каждый подросток из Балашихи, которому исполнилось 14 лет. Для этого нужно вступить в проект от «Движения Первых» под названием «Мы — граждане России!». Кстати, изначально акцию придумали в Железнодорожном, теперь она проводится по всему Подмосковью.

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