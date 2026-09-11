Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе

Обращаясь к школьникам, глава муниципалитета отметил: «Сегодня для многих ребят — торжественное событие, вручение первого паспорта. С этого момента вы становитесь полноправными гражданами нашей страны, а вместе с новыми возможностями у вас появляются и дополнительные обязанности. Хочу пожелать вам, чтобы все, что вы задумали, у вас получалось. Не бойтесь ставить перед собой смелые цели, мечтайте и добивайтесь своих заветных желаний. А мы вместе с вашими родителями всегда будем вас поддерживать».

Поддержать ребят в этот важный день пришли родители. Вместе с паспортами юным гражданам вручили памятные подарки. Участница церемонии Элла поделилась впечатлениями: «Теперь можно самостоятельно делать покупки на маркетплейсах, попробовать зарабатывать, путешествовать без родителей — столько всего меняется в жизни. Уже чувствуется, что впереди что-то новое и интересное. Сегодняшняя церемония подарила мне много эмоций, поэтому этот день точно запомнится».

В пресс-службе администрации добавили, что торжественные церемонии вручения первых паспортов проходят в Ленинском городском округе ежемесячно. Оформить первый паспорт юные жители могут в одном из четырех офисов МФЦ «Мои Документы» на территории округа.