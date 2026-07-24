Церемония вручения первых паспортов прошла в Дмитрове

23 июля в Дмитрове состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации, в ходе которой 29 юношей и девушек получили главный документ, символизирующий начало взрослого жизненного этапа. Мероприятие прошло при участии заместителя главы Дмитровского муниципального округа Ирины Костышиной, передавшей поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, и волонтеров Подмосковья, создавших праздничную атмосферу.

Вручение паспортов стало значимым событием для каждого из молодых людей, знаменующим переход к новому этапу жизни и осознанию гражданской ответственности. Ирина Костышина обратилась к ребятам с напутственными словами, пожелав им быть достойными гражданами России, любить малую родину, уверенно идти к поставленным целям и не останавливаться на достигнутом. Особую роль в организации церемонии сыграли Волонтеры Подмосковья, которые помогли сделать мероприятие теплым и душевным, окружив участников заботой и вниманием.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что первый паспорт является не просто документом, а символом доверия государства и началом нового этапа, связанного с осознанием ответственности за будущее округа, Подмосковья и всей страны. Он пожелал юным гражданам уверенности в своих силах, успехов в учебе, верных друзей и стремления приносить пользу людям.

Получение первого паспорта остается одним из самых памятных событий в жизни каждого человека. Такие церемонии способствуют воспитанию уважения к государственным символам, укреплению чувства гражданской ответственности и сопричастности к истории и будущему страны. В Дмитровском округе этой доброй традиции уделяют особое внимание, превращая ее в настоящий праздник для юных жителей и их семей.