Церемония вручения медалей к 80-летию Победы прошла в Наро-Фоминске

«Такая благодарность за то, что помнят о нас и все время вспоминаются эти годы. Переживала, конечно, волнительно», — поделилась впечатлениями Валентин Исаева.

Среди награжденных — Валентина Сергеевна Исаева. Она встретила войну в Калужской области. Ребенком видела и приход фашистов, и освобождение.

Наро-Фоминск — город воинской славы. Верея, Каменское и Таширово — это места тяжелых боев за Москву. Каждый километр муниципалитета хранит память о страшных годах.

«258-я Пехотная дивизия Вермахта наступала на этом направлении. Ветераны после войны писали так: „Русские умирали там, где находились“. То есть, они встали на смерть и не уступили. Дальше было большое контрнаступление под Москвой, и развеян миф о непобедимости фашистов. Это все боевая история нашей Наро-Фоминской земли», — отметил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

В Наро-Фоминске по Указу Президента должны вручить более 660 медалей, при этом 220 из них уже нашли своих героев.