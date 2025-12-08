Церемония возложения цветов у памятника «Отстоявшим Отчизну» прошла в Химках

Торжественное возложение цветов у мемориала «Отстоявшим Отчизну» прошло в Химках. Оно было посвящено Дню начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков в битве за Москву в 1941 году.

Юные спортсмены из школы «Виктория», активные жители города и почетные гости приняли участие в церемонии.

«Очень важно сохранять историческую память и чтить героев, которые ценой своих жизней отстояли нашу столицу и нашу страну. Такие мероприятия помогают передать эту память молодому поколению, чтобы они знали и гордились подвигом своих предков», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Особенные гости — кавалер ордена Почета, полковник в отставке Юрий Карпунов и заслуженный летчик-испытатель России, полковник в отставке Аркадий Газарян — рассказали о героических и трагических событиях осени и зимы 1941 года. Они подчеркнули, что именно на подступах к Химкам было остановлено наступление немецкой армии. Это стало первым крупным поражением фашистских войск и началом пути к Великой Победе. После выступлений все присутствующие на мероприятии возложили цветы к памятнику и почтили героев минутой молчания.

«Сегодня наши военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции продолжают дело своих героических предков. Они с тем же мужеством и самоотверженностью защищают интересы нашей Родины, и наш долг — поддерживать их и помнить о подвигах тех, на кого они равняются», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Церемония возложения цветов в честь Дня начала контрнаступления советских войск стала частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что цель программы — сплотить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к родному городу и памяти о своей истории и культуре.