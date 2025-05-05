Церемония возложения цветов прошла у мемориала героям войны в Балашихе

На Пуршевском кладбище состоялась памятная церемония возложения цветов в честь 80-летия Великой Победы. В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной думы и совета депутатов Балашихи — Тарас Ефимов, Геннадий Попов и Александр Евсюткин, а также курсанты, школьники, юнармейцы и жители городского округа.

Торжественный митинг прошел у мемориала, посвященного воинам из деревень Пуршево и Соболиха, не вернувшимся с фронта. Представители власти и общественности почтительно вспомнили подвиги героев, благодаря которым уже восемь десятков лет жители живут в мире и свободе.

«Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто ценой своей жизни защитил независимость нашей Родины и разгромил фашизм. Особенно важно, что в таких мероприятиях активно участвует молодежь — это настоящая школа патриотизма», — подчеркнул председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

В рамках акции участники посетили девять могил Героев Советского Союза и обладателей полного комплекта орденов Славы — традиция, которую город поддерживает уже более десяти лет, укрепляя связь поколений и память о Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы ко всем 63 воинским мемориалам Балашихи будут возложены цветы, а прилегающие территории приведут в порядок, чтобы сохранить уважение и благодарность к защитникам Родины.