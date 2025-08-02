Церемония возложения цветов ко Дню ВДВ прошла в Химках

Жители, почетные гости, бойцы и ветераны боевых действий возложили цветы к памятнику в сквере Марии Рубцовой. Так участники мероприятия отметили 95-летие со дня образования Воздушно-десантных войск.

«Мы чтим заслуги ветеранов ВДВ и выражаем признательность всем, кто стоит на защите нашей Родины сегодня. Навсегда сохраним память о павших героях. Их подвиги — это достойный пример верности Отечеству и нравственный ориентир для каждого», — отметил Сергей Малиновский.

День Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году провели первое парашютное десантирование 12 бойцов.

«Сегодня знаменательный день — 95-я годовщина образования ВДВ. От лица химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО поздравляю всех, кто посвятил жизнь службе воздушно-десантным войскам и нашей Родине. Сегодня мы не только чествуем наших героев, но и склоняем голову перед памятью наших павших товарищей. С праздником!» — сказал участник химкинского отделения Ассоциации СВО Владислав Степушин.

Накануне церемония возложения цветов прошла в микрорайоне Подрезково, в школах, библиотеках и детских садах провели лекции и патриотические часы в рамках программы «Успех в единстве поколений».