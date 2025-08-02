Жители, почетные гости, бойцы и ветераны боевых действий возложили цветы к памятнику в сквере Марии Рубцовой. Так участники мероприятия отметили 95-летие со дня образования Воздушно-десантных войск.
В памятной церемонии приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, представители «Союза ветеранов боевых действий» и химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.
«Мы чтим заслуги ветеранов ВДВ и выражаем признательность всем, кто стоит на защите нашей Родины сегодня. Навсегда сохраним память о павших героях. Их подвиги — это достойный пример верности Отечеству и нравственный ориентир для каждого», — отметил Сергей Малиновский.
День Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году провели первое парашютное десантирование 12 бойцов.
«Сегодня знаменательный день — 95-я годовщина образования ВДВ. От лица химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО поздравляю всех, кто посвятил жизнь службе воздушно-десантным войскам и нашей Родине. Сегодня мы не только чествуем наших героев, но и склоняем голову перед памятью наших павших товарищей. С праздником!» — сказал участник химкинского отделения Ассоциации СВО Владислав Степушин.
Накануне церемония возложения цветов прошла в микрорайоне Подрезково, в школах, библиотеках и детских садах провели лекции и патриотические часы в рамках программы «Успех в единстве поколений».
Церемония возложения цветов ко Дню ВДВ прошла в Химках
Готовность котельной на Красной Поляне к отопительному сезону проверили в Лобне
Первые хоккейные матчи Кубка Александра Овечкина прошли в Подмосковье
Предъява будет уже не за коррупцию: кто и когда вобьет последний гвоздь в гроб Зеленского
Китайский дайвер заблудился и остался под водой на пять дней
Ученый из Гарварда предупредил о летящем на Землю межзвездном объекте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте