Церемония возложения цветов ко Дню победы на Курской дуге прошла в Чехове

Церемония возложения цветов к памятнику «Танк Т-34» прошла в Чехове. Ее посвятили победе в битве на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны.

День воинской славы отмечается в России 23 августа. Он напоминает об одном из важнейших событий Второй мировой войны — разгроме фашистских войск в Курской битве.

Наступательную операцию Гитлера сорвали в битве под Курском. Сражение длилось 50 дней и ночей. Схватку сравнивают по масштабам с обороной Москвы и Сталинграда. Советские войска в итоге разгромили стратегическую нацистскую группировку.

Исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в Чехове Константин Безрукавый и депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова возложили цвету к «Танку Т-34». Они почтили память советских солдат минутой молчания.

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