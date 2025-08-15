Церемония возложения цветов ко Дню города прошла в Озерах

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

В Озерах в честь 100-летия города прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Погибшим воинам» у Вечного огня и бюсту дважды Героя Советского Союза, маршала Михаила Катукова. Участники выразили признательность поколению победителей.

В числе собравшихся были глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин, председатель Совета депутатов Николай Братушков, военнослужащие, общественники, юнармейцы, кадеты Емельяновской школы, почетные гости и горожане.

«Минутой молчания почтили память земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Это как никогда важно сегодня ради сохранения исторической правды, ради нашей молодежи, ради тех, кто сегодня защищает Россию», — отметил Александр Гречищев.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч озерчан призвали на фронт. Более 3,5 тысяч из них не вернулись. Память об их подвиге хранят по сей день.

