Церемония возложения цветов к памятнику воинам-связистам прошла в Можайске

В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, директор Центра космической связи «Сколково» Александр Крылов, генеральный директор Национального исследовательского центра телекоммуникаций имени М. И. Кривошеева, генерал-майор Олег Иванов, генерал-лейтенант спецсвязи, советник руководителя Главного центра специальной связи Анатолий Мягков, председатель профсоюзной организации ПАО Ростелеком Вера Корукова и студенты факультета «Радио и телевидение» Московского технического университета связи и информатики.

Памятник воинам-связистам появился в муниципалитете в 2005 году благодаря инициативе заслуженного связиста России, члена Совета директоров Владимира Ковалева, который проработал в этой отрасли более 30 лет. Он отметил роль солдат, которые обеспечивали устойчивую связь между войсками, оповещали об обстановке на фронтах и снабжали необходимыми сведениями.

Возложение цветом к мемориалу воинам-связистам стало данью памяти подвигу героев Великой Отечественной войны, которую нельзя забывать.