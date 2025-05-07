Церемония возложения цветов к памятнику воинам-связистам прошла в Можайске

Митинг ко Дню Победы прошел у мемориала воинам-связистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники церемонии возложили цветы и почтили память минутой молчания.
В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, директор Центра космической связи «Сколково» Александр Крылов, генеральный директор Национального исследовательского центра телекоммуникаций имени М. И. Кривошеева, генерал-майор Олег Иванов, генерал-лейтенант спецсвязи, советник руководителя Главного центра специальной связи Анатолий Мягков, председатель профсоюзной организации ПАО Ростелеком Вера Корукова и студенты факультета «Радио и телевидение» Московского технического университета связи и информатики.
Памятник воинам-связистам появился в муниципалитете в 2005 году благодаря инициативе заслуженного связиста России, члена Совета директоров Владимира Ковалева, который проработал в этой отрасли более 30 лет. Он отметил роль солдат, которые обеспечивали устойчивую связь между войсками, оповещали об обстановке на фронтах и снабжали необходимыми сведениями.
Возложение цветом к мемориалу воинам-связистам стало данью памяти подвигу героев Великой Отечественной войны, которую нельзя забывать.
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