Церемония возложения цветов к памятнику известного ученого прошла в Жуковском

56-летие со дня установки памятника Николаю Жуковскому отметили в округе. Митинг прошел на центральной площади.

Участниками мероприятия стали глава города Андроник Пак, активисты «Молодой гвардии», местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья», депутаты горсовета, члены Общественной палаты и местные жители.

«Мы по-настоящему гордимся тем, что в нашем городе зарождались великие идеи, трудились и трудятся великие люди. Наша задача — бережно хранить эту историю и продолжать традиции авиаграда» — сказал Андроник Пак.

Памятник ученому и основоположнику русской авиации — профессору Николаю Жуковскому открыли 4 декабря 1969 года. Николай Егорович является основоположником аэрогидродинамики. Также он основал Центральный аэрогидродинамический институт и был первым руководителем этого учреждения.