Церемония возложения цветов к мемориалам воинской славы прошла в Химках
В Химках почтили память участников Великой Отечественной войны. В муниципалитете прошла церемония возложения цветов к мемориалам воинской славы.
В церемонии приняли участие глава городского округа Елена Землякова, ветераны, труженики тыла и жители Химок.
«9 Мая — день, когда мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.
В мероприятии также приняли участие бойцы, члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, партийцы и муниципальные депутаты. Все почтили память героев минутой молчания.
«Память о Великой Победе — это не только наша история, но и часть нашей совести. Мы обязаны сохранить правду о подвиге народа, передав ее детям и внукам. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал Победу. Их мужество — наш нравственный ориентир и опора в жизни», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Химки стали последним рубежом перед столицей, который не удалось захватить. Из города на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более семи тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч трудились в тылу.