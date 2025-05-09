Церемония возложения цветов к мемориалам воинской славы прошла в Химках

В Химках почтили память участников Великой Отечественной войны. В муниципалитете прошла церемония возложения цветов к мемориалам воинской славы.

В церемонии приняли участие глава городского округа Елена Землякова, ветераны, труженики тыла и жители Химок.

«9 Мая — день, когда мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

В мероприятии также приняли участие бойцы, члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, партийцы и муниципальные депутаты. Все почтили память героев минутой молчания.