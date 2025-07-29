Церемония прощания с экс-тренером Поветкина Игорем Нестеровым прошла в Чехове

В ходе выполнения боевого задания в одной из стран Западной Африки 14 июля погиб президент местной федерации бокса, спортсмен и сержант воздушно-десантных войск Игорь Нестеров. В спортивных кругах Игорь Нестеров известен как спарринг-партнер и тренер по силовой подготовке знаменитого российского боксера-профессионала, олимпийского чемпиона Александра Поветкина.

В 2022 году он подписал контракт и ушел в зону специальной военной операции защищать интересы свой страны. Служил пулеметчиком в разведгруппе, спустя полгода в одном из боев получил осколочное ранение, после восстановления вернулся в строй. В составе 45-го полка Воздушно-Десантных войск проявил настоящую стойкость и героизм.

Игорь Нестеров четырежды был командирован в горячие точки в составе африканского корпуса, что свидетельствует о его высокой профессиональной подготовке, преданности службе и готовности выполнять сложные задачи во имя Родины и своих близких в самых разных тяжелых условиях.

Игорь Нестеров был награжден двумя «Орденами Мужества», «Георгиевским крестом», «Медалью за Отвагу» и «Медалью за Храбрость 2 степени».