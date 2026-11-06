Церемония посвящения в участники «Движения первых» прошла в Наро-Фоминске

Более 60 новых участников присоединилось к молодежному движению. На сцене опытным «первым» вручили стилизованные паспортные обложки, начинающим — значки, а тем, у кого за плечами уже не одно мероприятие, достались брендированные кулоны. В ближайшее время с новичками начнут работать представители молодежной организации и распределять их по направлениям. Ребята будут участвовать в социальных, благотворительных, спортивных и многих других акциях, как на базе собственных школ, так и на муниципальном уровне.

«„Движение первых“ — это содружество и сообщество самых крутых и активных ребят нашего округа. Сегодня вас здесь очень много, но, если честно, у нас нет такого зала в округе, к сожалению, который смог бы вместить всех-всех участников „Движения первых“, потому что вас 6,5 тысячи», — обратилась к ребятам заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

«Движение первых» — это уникальная площадка для диалога поколений. «Первыми» могут стать как юные активисты, которые только начинают пробовать свои силы и учатся социальной ответственности, так и опытные учителя, которые готовы поддержать российскую молодежь. К движению регулярно присоединяются не только школьники и студенты, но и родители, педагоги, общественные деятели. Вместе «первые» обмениваются опытом, сохраняют традиции и знания, благодаря чему движение возрождает институт общественного воспитания.