Церемония посвящения в первоклассники прошла в Серпухове

Участниками торжественного мероприятия стали ребята, поступившие в этом учебном году в детскую школу искусств «Синтез». Праздник прошел во Дворце торжеств «Центральный».

Директор школы Полина Александрова поприветствовала виновников торжества и пожелала первоклассникам успехов в учебе, терпения и крепкого здоровья. Она также выразила благодарность родителям и преподавателям.

Ребята с энтузиазмом участвовали в интерактивной программе: отвечали на вопросы ведущих, разгадывали загадки и демонстрировали свои первые достижения. На сцене выступили воспитанники музыкального, художественного, циркового и хореографического отделений школы вместе со своими наставниками. А в фойе разместилась выставка работ учащихся художественного отделения.

Все участники праздника получили на память магниты с символикой школы и сладкие подарки.