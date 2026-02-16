Церемония посвящения в «Орлята России» прошла в Можайске

Разноцветные галстуки «Орлят России» получили ученики начальных классов из четырех школ муниципалитета. В торжественной церемонии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и ветеран боевых действий, кавалер медали Суворова Роман Гомыляев.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев и почетные гости повязали галстуки ребятам и обратились к ним со словами напутствия.

«Герои живут не в кино, они живут среди нас. Вы делаете первый и очень важный шаг, быть „орленком“ — значит быть честным, смелым и готовым прийти на помощь», — сказал Денис Мордвинцев.

Впереди можайских «орлят» ждут полезные дела, интересные проекты и верные друзья.

Проект «Орлята России» был создан по инициативе министра просвещения Сергея Кравцова в 2021 году. В программе уже участвуют тысячи ребят. Они направлена на формирование основных ценностей: любви к родине, семье, природе.