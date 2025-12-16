Церемония посвящения в «Орлята России» прошла в Лосино-Петровском округе

Первоклассников поздравила с этим важным событием заместитель главы Лосино-Петровского округа Валентина Тропанец. Она отметила, что впереди ребят ждет много нового, познавательного, интересного и полезного.

На церемонии каждому ученику вручили удостоверение, галстук и значок «Орлята России» как символ принадлежности к содружеству и знак того, что ребята, которые его носят, своими делами и поступками служат примером для других, помогают создавать в классе интересную жизнь и являются верными и преданными друзьями.

Проект «Орлята России» был создан по инициативе министра просвещения Сергея Кравцова в 2021 году. В программе уже участвуют тысячи ребят. Они направлена на формирование основных ценностей: любовь к родине, семье, природе.