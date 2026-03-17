Церемония посвящения в кадеты прошла в школе № 32 в Подольске

Для 60 пятиклассников этот день стал отправной точкой в новую жизнь — теперь они будут под патронажем Следственного комитета России. В торжественном мероприятии приняли участие глава Подольска Григорий Артамонов и депутат окружного совета Виктор Щукин.

Григорий Артамонов поздравил ребят с важным событием в их жизни и пожелал успехов в учебе и новых побед. «Уверен, что новые знания и навыки помогут юным подольчанам не просто найти свой путь в жизни, но и стать настоящими патриотами, неравнодушными и ответственными людьми», — отметил глава Подольска.

Сказать напутственные слова кадетам приехал заместитель руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Игорь Дойников. «Дорогие ребята, хочу поздравить вас с таким праздником, пожелать счастья, успехов в учебе. Этот день, я думаю, запомнится надолго — вы надели форму и себя почувствовали уже в другом статусе», — сказал он.