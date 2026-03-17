Церемония посвящения в кадеты прошла в школе № 32 в Подольске
Для 60 пятиклассников этот день стал отправной точкой в новую жизнь — теперь они будут под патронажем Следственного комитета России. В торжественном мероприятии приняли участие глава Подольска Григорий Артамонов и депутат окружного совета Виктор Щукин.
Григорий Артамонов поздравил ребят с важным событием в их жизни и пожелал успехов в учебе и новых побед. «Уверен, что новые знания и навыки помогут юным подольчанам не просто найти свой путь в жизни, но и стать настоящими патриотами, неравнодушными и ответственными людьми», — отметил глава Подольска.
Сказать напутственные слова кадетам приехал заместитель руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Игорь Дойников. «Дорогие ребята, хочу поздравить вас с таким праздником, пожелать счастья, успехов в учебе. Этот день, я думаю, запомнится надолго — вы надели форму и себя почувствовали уже в другом статусе», — сказал он.
Обязательной частью мероприятия стала клятва, слова которой для этих мальчишек и девчонок теперь не просто текст, а руководство к действию. С этого момента на их хрупкие плечи ложатся не только новые погоны, но и огромная ответственность — быть примером для сверстников. Зачитывал клятву командир класса Евгений Феценко.
Школа № 32 — родоначальник кадетского движения в округе. За 12 лет из нее выпустились четыре класса этого направления. В настоящее время более 120 учеников носят гордое звание кадетов.