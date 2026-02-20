Церемония посвящения в кадеты прошла в лицее № 26 в Подольске
Кадетский класс правоохранительной направленности открыли в лицее осенью 2025 года. Для учащихся организовали занятия по тактике, строевой подготовке, правовой грамотности, хореографии.
В начале 2026 года для 26 учеников лицея № 26 произошло знаковое событие — посвящение в кадеты. Они надеются, что такая магия чисел принесет им удачу.
Поздравить юных патриотов приехал глава Подольска Григорий Артамонов. Он выступил с приветственным словом и пожелал ребятам удачи во всех направлениях. «В жизни нашего городского округа большая гордость, что еще один класс становится кадетским. И, конечно, для нас как для старшего поколения большая гордость, что идет на смену в системе внутренних дел такое яркое поколение будущих защитников правопорядка», — сказал Григорий Артамонов.
В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России по Подольску полковник полиции Александр Редькин и заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майор Андрей Зеленов.
В истории лицея — это первый класс, созданный при УМВД. Для ребят теперь открыты возможности продуктивного взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов. В отличие от сверстников из параллельных классов, учебная программа кадетов теперь предусматривает бальные танцы, углубленное изучение истории России, музейное дело и работу со служебными собаками.