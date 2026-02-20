Церемония посвящения в кадеты прошла в лицее № 26 в Подольске

В начале 2026 года для 26 учеников лицея № 26 произошло знаковое событие — посвящение в кадеты. Они надеются, что такая магия чисел принесет им удачу.

Поздравить юных патриотов приехал глава Подольска Григорий Артамонов. Он выступил с приветственным словом и пожелал ребятам удачи во всех направлениях. «В жизни нашего городского округа большая гордость, что еще один класс становится кадетским. И, конечно, для нас как для старшего поколения большая гордость, что идет на смену в системе внутренних дел такое яркое поколение будущих защитников правопорядка», — сказал Григорий Артамонов.