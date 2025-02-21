Церемония посвящения в юнармейцы прошла в Солнечногорске

Восьми новым участникам движения вручили паспорта граждан Российской Федерации. Поздравить новобранцев с началом нового этапа жизни пришли глава городского округа Константин Михальков, депутат Андрей Дорошенко, руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов, а также участники специальной военной операции, военные и наставники. Это событие было приурочено к 80-летию Великой Победы.

«Горжусь нашими ребятами — они на деле показывают, что готовы служить на благо страны. Уверен, для вас это большая честь — вступать в ряды Юнармии в год, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Впереди много побед, достижений и возможностей проявить себя», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.