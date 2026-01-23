Сегодня 11:31 Церемония посвящения в юнармейцы прошла в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

В рядах «красных беретов» Подольска снова пополнение — еще 250 учеников получили почетное звание юнармейца. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил Российской Федерации.

Отличившимся ребятам в торжественной обстановке вручили награды. Ученица школы имени Куимова Валерия Мастюгина получила знак «Юнармейской доблести». «Это моя первая награда. Я очень волновалась, очень хотела получить награду. Участвовала в различных юнармейских слетах и долго шла к этой цели», — поделилась ученица 10-го класса. По традиции награды вручил начальник штаба местного отделения «Юнармии» Евгений Лукошников. Он подвел итоги деятельности движения за минувший год.

«По итогам 2025 года, года Великой Победы, местное отделение движения „Юнармии“ городского округа Подольск стало первым в Московской области. Проводился смотр-конкурс, была независимая экспертиза и комиссия. Это объективно, потому что самое большое количество юнармейцев — в Подольске. В прошлом году мы приняли в ряды движения пятитысячного юнармейца», — рассказал Евгений Лукошников.

С наградами и достижениями ребят поздравил капитан первого ранга Григорий Прямушко. «На разного рода мероприятиях все время слышно о юнармейцах. Честь и хвала вам всем. Это ваша заслуга, это заслуга ваших педагогов и родителей. От имени ветеранов я могу сказать, что мы вас поддерживали и, а могу сказать точно, будем поддерживать и впредь», — заверил председатель комитета Подольского отделения ветеранов ВС РФ Кроме юнармейцев, знаки отличия также получили родители и педагоги, которые вносят большой вклад в развитие «Юнармии». Уже в следующем году это движение отпразднует десятилетний юбилей.