Церемония посвящения в «Движение первых» прошла в лицее № 23 в Воскресенске

Ряды «Движения первых» в Воскресенске пополнили ученики 5 и 6 классов.

«Мы гордимся нашими ребятами, которые, несмотря на свой юный возраст, уже готовы внести свой вклад в развитие нашей великой Родины. Быть „Первым“ — это не только честь, но и ответственность, это значит во всем и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к Родине, трудолюбие, стремление к знаниям, честность и благородство, скромность, дисциплинированность и товарищество», — отметила председатель местного отделения «Движения Первых» Анна Богданова.

Активисты «Движения первых» регулярно участвуют в патриотических мероприятиях и посещают мастер-классы.

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