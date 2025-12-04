Церемония посвящения школьников в кадеты Следственного комитета прошла в Химках

В городе Химки состоялась церемония посвящения учеников школы-интерната «Кадетский корпус» в кадеты Следственного комитета России. Мероприятие провели в выставочном комплексе «Артишок».

«Служу России!» — единодушно заявили ребята из разных регионов страны, сейчас обучаются в 10-м классе кадетского корпуса.

20 воспитанников были приняты в ряды кадетов Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского. Ими они стали официально после торжественного принесения присяги. Ребята долго готовились к этому дню: отрабатывали строевую подготовку, учились работать в команде и воспитывали дисциплину — все то, что необходимо настоящим кадетам.

Родители и наставники учащихся пришли на церемонии, чтобы поддержать ребят. Среди почетных гостей были заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, полковник юстиции Игорь Дойников, инспектор управления общественно-политической работы Следственного комитета капитан юстиции Кирилл Комарских, а также начальник Управления по образованию Химок Юрий Кандалов и заслуженный работник образования Московской области Галина Державина, которые произнесли напутственные слова.

Принятие присяги стало важным событием для молодых людей. Теперь, нося погоны, они берут на себя новые обязательства перед государством и обществом.