Церемония посвящения школьников в юнармейцы прошла в Можайске

5 мая в культурно-досуговом центре Можайска прошла церемония вступления в Юнармию. К движению присоединились 70 школьников, они принесли клятву на верность Отечеству.

В зале центра собрались учащиеся, педагоги, ветераны и представители власти. Церемонию приурочили к годовщине Победы. В начале внесли государственный флаг России под звуки Преображенского марша, затем прозвучал гимн.

С приветственным словом выступил начальник местного штаба движения Александр Горчаков.

«Юнармия сегодня дает подросткам ориентиры и формирует чувство ответственности за страну», — отметил он.

Главной частью стало принесение клятвы. Один из школьников доложил о готовности строя. Текст зачитывал юнармеец, после каждой строки участники отвечали: «Клянусь!». Все 70 человек произнесли слова присяги вслух.

К новобранцам обратились участники СВО и ветераны боевых действий Константин Кузьменко, Роман Гомыляев и Денис Чернацкий.

«Вы делаете важный шаг. Берегите это чувство причастности и уважайте историю», — подчеркнули они. Ведущие напомнили, что Денис Чернацкий был одним из первых юнармейцев округа.

С напутственным словом выступила заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова. Она пожелала школьникам уверенности и ответственности.

Память погибших почтили минутой молчания. Участники почтили солдат Великой Отечественной войны и тех, кто погиб в наши дни.

Каждому новому участнику движения вручили значок и личную книжку юнармейца. В преддверии 9 Мая школьникам также передали георгиевские ленты.

Церемония завершилась гимном Юнармии и общей фотографией. В округе стало на 70 юнармейцев больше.