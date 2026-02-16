Церемония подписания соглашений школ и церкви прошла в Дмитровском округе

В Доме детского творчества «Радуга» в Дмитрове подписали соглашения о сотрудничестве между 26 образовательными учреждениями округа и приходами Сергиево-Посадской епархии. Документы пролонгируют многолетнее взаимодействие в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Мероприятие, собравшее около 80 участников — руководителей школ, священнослужителей и почетных гостей, состоялось 13 февраля. В церемонии участвовали депутат Мособлдумы Марина Шевченко, председатель регионального отделения «Союза православных женщин» Светлана Тягачева, начальник управления образования Татьяна Малинникова и благочинные округов.

В этом году исполнилось 23 года с момента подписания первого такого соглашения на Дмитровской земле. Примером совместной работы стало открытие в текущем учебном году первого православного класса в Деденевской школе.

Подписанные документы систематизируют взаимодействие по нескольким направлениям: экскурсии в храмы и монастыри, тематические уроки, совместные проекты, волонтерство и просветительская работа с родителями.

«Подписание соглашения — это символ нашей общей ответственности за будущее подрастающего поколения. Сотрудничество образования и церкви на Дмитровской земле длится уже более 20 лет, и за это время мы убедились, что только в единстве семьи, школы и храма мы можем воспитать ребенка не просто умным и образованным, но и милосердным, честным, любящим свою Родину.», — отметил глава округа Михаил Шувалов.