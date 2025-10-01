Церемония перезахоронения павшего защитника Отечества прошла в Звенигороде

Команда поисковых отрядов из Одинцова, Власихи и Краснознаменска обнаружила останки красноармейца, который погиб во времена Великой Отечественной войны в ожесточенных боях под Звенигородом Одинцовского городского округа. Почтить память героя собрались волонтеры и все неравнодушные жители.

Захоронение солдата нашли в 50-ти метрах от дороги в лесу между Фуньково и Ершово. Поисковики предполагают, что он мог погибнуть в декабре 1942 года, а весной 1943-го однополчане предали его земле на поле сражений. Спустя 80 лет боец оказался среди своих товарищей в братской могиле: на территории храма Живоначальной Троицы провели торжественное перезахоронение по всем православным канонам.

Полевые экспедиции, архивная работа и исследования, помощь в установлении фронтовых судеб солдат — этим занимаются ребята из поисковых групп. Член отряда «КитежЪ» Арина Рогожина присутствовала на раскопках захороненного солдата.

«Я горжусь всеми участниками отряда, которые к этому причастны и прилагают всевозможные усилия для этого. У нас происходит колоссальная работа», — рассказала Арина Рогожина.

Сейчас отряды продолжат поиски. Их главная цель — не военные находки, а память о защитниках Родины и уважение к героям своей страны.