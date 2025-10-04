Церемония передачи символов патриотической эстафеты «Салют Победе» прошла в Можайске

Муниципальному округу Можайск передали копию Знамени Победы, копию скульптуры «Родина-мать зовет» и капсулу времени в рамках военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». В церемонии приняли участие почетные гости.

В феврале 2025 года представители Одинцовского, Можайского округа и Красногорска подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках эстафеты проводят более 36 тысяч мероприятий, в которых принимают участие спортсмены разных поколений — от школьников до пенсионеров.

В церемонии передачи символов приняли участие депутат Можайского округа Василий Овчинников, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, член Президиума Совета ветеранов Валентина Фомченко, начальник отдела культуры Галина Селиванова и юнармейцы. Атрибуты передали представители Одинцовского округа.

«Такие проекты имеют огромное значение для сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Мы гордимся тем, что Можайский округ с его богатым воинским наследием активно участвует в этой важной работе», — отметил Василий Овчинников.

В ближайшее время в Можайском культурно-досуговом центре состоится торжественная церемония передачи символов эстафеты представителям следующего муниципалитета.